L'audio innesca immediate reazioni. Tra i primi a twittare c'è l'ex premier Matteo Renzi: «Crolla il ponte di Genova e il portavoce del governo pensa al ponte di Ferragosto? Ma dove siamo finiti con questo Casalino? Gli è saltato Ferragosto, poverino #RoccoVergogna».

«Basta, non mi stressate la vita. Io pure ho diritto a farmi magari un paio di giorni, che già mi è, Santo Stefano, San Rocco e Santo Cristo». Sono i giorni della strage del ponte Morandi e Rocco Casalino si sfoga così in un messaggio vocale WhatsApp inviato ai giornalisti che lo cercano incessantemente per avere informazioni sulle mosse del governo dopo la tragedia di Genova. A rivelarne il contenuto è Il Giornale che pubblicò già l'audio in cui il portavoce del premier Conte minacciava epurazioni al Mef se non fossero stati trovati 10 miliardi in più per la manovra.«Mi chiamate come i pazzi, cioè, datevi una calmata, cioè», si scalda Casalino nella nota vocale. «Chiamate una volta, poi se mai mi mandate un messaggio e se ho qualcosa da dirvi ve la dico», aggiunge.