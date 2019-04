Zucchero dieci e lode a Verona «L'Arena? Mi emoziona di più»

ROMA - Zucchero Sugar Fornaciari tornerà a cantare all'Arena di Verona nel 2020, con un calendario di ben 10 concerti in programma a partire dal 22 settembre. L'annuncio è stato dato oggi a Verona dallo stesso artista. I dieci concerti nell'anfiteatro areniano saranno gli unici che Zucchero terrà in Italia il prossimo anno. Dopo le sette date sold out del Chocabeck Tour bel 2011 e i 22 show realizzati durante il Black Cat World Tour tra il 2016 e il 2017, Zucchero ha scelto di nuovo l'anfiteatro areniano, «per me uno dei più bei posti al mondo far fare musica», ha dichiarato. E per questo sarà l'unica tappa italiana del suo tour mondiale. I concerti del bluesman italiano 2020 all'Arena si apriranno il 22 settembre e proseguiranno il 23, 25, 26, 27, 29 e 30, e ancora il 2, 3 e 4 ottobre. I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.it (dalle 11 di oggi nei circuiti abituali).

«Sarà uno show totalmente diverso con brani del nuovo disco che uscirà nel frattempo». Ha detto Zucchero, che sul numero di tappe del tour ha aggiunto «avrei voluto farne anche di più, intanto cominciamo con dieci». Il cantautore ha spiegato di aver cominciato nel 2018 a scrivere il nuovo album, che colma due anni e mezzo di gap. «Ogni tanto - ha aggiunto - mi prende un po' lo sconforto, e comunque vedo che il modo in cui viene usata la musica non è più legato alla bellezza, diciamo, ma ci sono altri ingredienti dentro. E allora ho detto che anche se fai Nabucco passi inosservato, spero di no!». Zucchero ha poi sottolineato di «ricordare tanti concerti in Arena che mi hanno dato emozioni. Sinceramente gli ultimi sono stati quelli dove mi sono emozionato di più».

