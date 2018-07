ZUCCHERO AMARO

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di Grazia«L'unico politico carismatico di questi tempi è il Papa. E come capo di Stato, invece di predicare, di dire che gli dispiace per gli immigrati che muoiono, vada a Bruxelles a battere i pugni con... Merkel e... Macron». Parole dure dette non da un politico ma da Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, che si è esibito ieri e martedì a Venezia con il suo tour europeo The best live. Ma il cantante di Spirito DiVino, spara a zero soprattutto sui suoi colleghi: «È difficile pensare che rimanga qualcosa di quello che si ascolta o di quello che le radio propinano in questi ultimi tempi - dice - Solo robaccia. Non c'è musica adesso, non solo in Italia, ma anche in America. È tutto omologato. Va ancor peggio per i testi inglesi. Noi italiani siamo superpoeti. Non c'è una canzone in inglese che parla di cose serie. Solo I miss you, I need you. Che palle!». Ma non finisce qui: «Le radio, i media, le case discografiche - continua - stanno educando in modo terribile queste generazioni alla basicità, all'assenza totale di ogni forma artistica, di osare a fare qualcosa di diverso. Le case non firmano più per artisti che hanno bisogno di tempo per sfondare, per essere compresi. Firmano per queste porcate di talent show che vengono fuori dalla De Filippi. Siamo rovinati. Se Verdi facesse anche il Nabucco, di questi tempi, passerebbe inosservato. E se uno ha vero talento, si chiede cosa gli rimane da fare. De Gregori, Battisti, Battiato, Vasco e altri, compreso io conclude - non saremmo mai esistiti in questi tempi. Forse - ironizza - Ligabue sì, perché sta con i frati zappalorto. Ligabue coesiste con tutti».Sul fronte politico, Zucchero evidenzia che «in Italia non c'è un personaggio che ha carisma come Berlinguer, Moro o Almirante, nonostante questi fosse opposto alla mia ideologia». Va molto fiero, invece della sua band: «Ho sempre investito nei musicisti - dice con orgoglio - Guardo ai maestri come Clapton, Beck, Charles, B.B.King che non hanno mai avuto bisogno di orpelli. Gli orpelli - osserva - possono essere degli optional per gli artisti che mancano di arte e allora hanno bisogno di effetti speciali. E non ne ho mai visti ai concerti di Springsteen. Io non ne sento la necessità. È chiaro: se fai le canzonette da cantautore con tre accordi, quello va bene. Ma quando si comincia a parlare di musica seria, voglio vedere».riproduzione riservata ®