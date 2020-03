ZONA ROSSA

È stata dimessa e sta bene la moglie di Mattia, il paziente 1 di Codogno, prima persona positiva al Coronavirus in Lombardia. La giovane donna che è all'ottavo mese di gravidanza, è stata dimessa un paio di giorni fa dall'ospedale Sacco di Milano, dove era stata ricoverata in quanto anche lei è risultata positiva, ma asintomatica, al Covid19. Ora potrà proseguire il periodo di quarantena a casa, in attesa di partorire la bimba che porta in grembo e che, dai monitoraggi effettuati, non sembra avere problemi. Il marito invece è stazionario ed è ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia. «È intubato e stabile e viene curato con un cocktail di farmaci sperimentali», spiega l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera. L'uomo era presentato una prima volta all'ospedale di Codogno nel pomeriggio del 18 febbraio senza però avere i sintomi che lo identificassero come caso sospetto. Poche ore dopo la situazione precipitò al punto da richiedere l'intervento del rianimatore e il ricovero in terapia intensiva. Dopo che la moglie informò i medici che il marito a fine gennaio era stato a cena con alcuni amici tra cui uno appena rientrato dalla Cina si è proceduto con il tampone e la scoperta del primo caso in Lombardia e in seguito degli altri casi positivi. (T.Abr.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 05:01

