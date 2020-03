Zingaretti positivo, giallo al seggio dove ha votato

Mistero su un caso di contagio da Covid19 nel nucleo familiare di due studenti che frequentano l'Istituto comprensivo Parco della Vittoria nella Capitale. «Sono a conoscenza di quanto gira sulle chat delle famiglie del plesso scolastico. Ma il fatto che la scuola non abbia ricevuto comunicazioni ufficiali dall'Autorità sanitaria mi fa pensare che manchino i parametri», afferma Carla Costetti, preside dell'Istituto comprensivo nel quale studiano oltre 1500 ragazzi distribuiti tra i plessi di Col di Lana, Belli e la primaria Leopardi. «Anche Zingaretti ha votato nella nostra scuola e stretto la mano a chi era in servizio. Ma non siamo stati contattati dalle autorità», ha aggiunto la dirigente scolastica. In base alle informazioni diffuse sulle chat, sarebbe stato contagiato e ricoverato allo Spallanzani il padre di due ragazzi rispettivamente in seconda e terza media al Belli. Si legge in uno dei messaggi: Dalle notizie che abbiamo, dirette dalla famiglia, solo il papà è allo Spallanzani. La mamma ha la febbre e i due figli sono in buona salute, a casa in quarantena. La mamma è in attesa di fare il tampone mentre per i figli, asintomatici il tampone non è previsto. Per quello che ci è stato riportato la famiglia si è mossa responsabilmente con sollecitudine».

