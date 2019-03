Zingaretti: criminale non fare la Tav

Esordio torinese per Nicola Zingaretti, appena incoronato nuovo segretario del Pd con ampio margine di vantaggio sui contendenti.

Per la sua prima uscita pubblica il neo segretario del Pd ha scelto di dare subito battaglia sulla Tav: »«I bandi per la realizzazione della Torino-Lione ad Alta velocità non si interrompano: sarebbe criminale pensare di perdere centinaia di milioni di investimenti e migliaia di posti di lavoro».

Zingaretti ha incontrato Sergio Chiamparino, Governatore uscente dell'unica Regione del Nord guidata dal Centrosinistra ma prossima alle elezioni per una sfida politica che si presenta tutta in salita. Protagonista del primo Dopo il vis a vis tra i due, Zingaretti afferma ancora sulla Tav: «Non si può vivere sempre nell'incertezza. Ho incontrato Chiamparino e tutti quelli che si stanno battendo per il futuro dell'Italia. È il primo atto di una nuova fase del Pd». Dai gazebo di domenica scorsa non è venuto solo il nuovo segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Secondo lo statuto, infatti, le primarie sono indette per eleggere la nuova Assemblea nazionale del Partito democratico, formata in modo proporzionale dagli eletti delle liste a supporto dei tre candidati alla segreteria. I dati ancora ufficiosi non consentono di avere un quadro preciso ma, secondo i primi calcoli fatti da ambienti parlamentari, dei mille nuovi componenti del nuovo Parlamento dem una larga fetta andrebbe alle liste che sostenevano Zingaretti: circa 650. I restanti 355 sarebbero divisi tra Maurizio Martina (circa 250) e Roberto Giachetti (circa 105). L'Assembla si arricchisce poi dei delegati dei gruppi parlamentari: il Senato sceglierà oggi pomeriggio i 30 senatori da mandare in Assemblea. La Camera dei deputati farà lo stesso a fine seduta. (M.Fab.)

