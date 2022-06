Zielinski, Maycon e Ilic in pole per la nuova mediana

Sono giorni febbrili per il presidente della Lazio Claudio Lotito che, dopo aver fatto firmare a Sarri il rinnovo fino al 2025, ora lo vuole accontentare sul mercato. In attesa che venga ufficializzato Marcos Antonio, il giovane centrocampista dello Shakhtar Donetsk, il resto delle operazioni dipenderanno dal futuro di Milinkovic che Sarri vuole trattenere a tutti i costi. In attesa Lotito vorrebbe chiudere almeno un altro colpo per la mediana, nella lista dei preferiti ci sono Ilic, Zielinski, Torreira e Maycon. Quest'ultimo è un altro dei gioielli dello Shakhtar di De Zerbi che nella prossima stagione potrebbe giocare assieme proprio a Marcos Antonio come ha confermato il vice direttore sportivo del club ucraino Carlo Nicolini: L'Interesse c'è ha svelato a lalaziosiamonoi.it e secondo me è un giocatore molto più simile a Leiva rispetto a Marcos Antonio. Dall'Inghilterra sono sicuri che Torreira è un obiettivo della Lazio. Fronte portiere in settimana si può chiudere per Carnesecchi (che ha detto si), alle 14 risonanza magnetica per Lazzari in Paideia. (Enrico Sarzanini)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Giugno 2022, 05:01

