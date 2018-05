Zidane-Klopp, duello finale

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenico ZurloROMA - Un tedesco per riscattare il calcio inglese, un francese per mantenere in alto quello spagnolo. A pochi mesi dai mondiali in Russia, la finale di Champions League di domani sera tra Real Madrid e Liverpool a Kiev (diretta Canale 5 ore 20.45) non è e non può essere una partita come le altre, e non solo perché si tratta dell'evento più importante della stagione del calcio europeo per club.Da una parte Zinedine Zidane, un animale da finale, mai sconfitto con le Merengues negli ultimi due anni e mezzo (7 finalissime vinte) e capace di buttar fuori Psg, Juventus e Bayern Monaco; dall'altra Jurgen Klopp, timoniere di un Liverpool quarto in Premier League ma che in Europa ha dato spettacolo, eliminando a suon di gol il Porto, il Manchester City e la Roma. Due modi diversi di vedere il calcio, più tattico e di gestione Zizou, più veloce e spettacolare il tedesco, che con il suo Gegenpressing aveva già incantato l'Europa alla guida del Borussia.«Nessuno può dire che il Liverpool abbia più fame di vittoria di noi: la nostra voglia, la nostra fede e il nostro impegno sono intatti», ha assicurato Zidane a chi metteva in dubbio i suoi. Dal canto suo Klopp, che vuole riportare la Coppa ai Reds 13 anni dopo il trionfo di Istanbul, dovrà scrollarsi di dosso l'etichetta di allenatore bello ma perdente: colpa dei due ko contro il Bayern nella finale del 2013 e contro il Siviglia in quella di Europa League di tre anni dopo. Sarà anche una sfida tra i due migliori giocatori della competizione, che potrebbero anche contendersi il prossimo Pallone d'Oro: Cristiano Ronaldo, capocannoniere della coppa con 15 gol, e l'ex romanista Salah, secondo a quota 11 e autentica rivelazione dell'anno a questi livelli. Zidane ha già detto di non voler cambiare CR7 con l'egiziano: se avrà ragione, e chi avrà la meglio tra il campione affermato e il cannibale in ascesa, lo sapremo solo domani sera.riproduzione riservata ®