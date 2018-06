ZIDANE CHOC

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Romolo BuffoniROMA - «Lascio il Real Madrid, è tempo di cambiare». Forse nemmeno con la testata rifilata a Materazzi nella finale dei Mondiali 2006 Zidane fece tanto clamore. Il suo addio ai Blancos, a nemmeno una settimana dalla terza Champions League vinta su quella panchina, è arrivato inaspettato. Il classico fulmine a ciel sereno. E non è un modo di dire se è vero, com'è vero, che lo stesso Florentino Perez, potentissimo presidente del Real, ha dovuto ammettere: «Non ne sapevo niente. Sono stato colto totalmente di sorpresa».Far scattare il retropensiero è facile: Zidane se ne va perché, con l'addio praticamente annunciato da Cristiano Ronaldo («Sono solo orgoglioso di essere stato un tuo giocatore. Mister, grazie di tutto», il saluto di CR7), sa di non potersi ripetere. Soprattutto in un club dove vincere è la normalità e, in fondo, anche tre Champions non riempiono una bacheca dove in tre anni è arrivato solo uno scudetto e dove non si è mai riusciti quest'anno ad impensierire il Barcellona. «La squadra per continuare a vincere - ha ammesso Zizou - ha bisogno di qualcosa di nuovo e io invece cos'altro posso chiedere a questi giocatori che con me hanno fatto così tanto? È un momento di esaurimento, di qualcosa che, anche nella mia testa, si è chiuso». Magari l'ex fuoriclasse francese vuol monetizzare e con meno stress la gloria madridista? Lui giura di no: «Se ho già un'altra squadra? No, e non ne cerco una».«Gli dico arrivederci», il commento di Florentino, «se ha bisogno di una pausa è giusto che se la prenda». Ma l'eleganza del commiato lascia il tempo che trova. Da ieri è scattata la guerra alla successione del trono lasciato da Zidane e che fa gola a tutti gli allenatori del mondo, con o senza panchina. In pole sembra esserci Pochettino («prima o poi allenerà il Real», aveva detto Perez tempo fa), ma l'argentino con origini piemontesi ha da poco rinnovato con il Tottenham fino al 2023, anche se l'accordo dovrebbe contenere una clausola-Real che lo libererebbe in caso di chiamata dei Blancos. Ma in corsa finiscono per esserci Conte, in uscita dal Chelsea, il libero Luis Enrique e perché no anche Sarri e Allegri. È un effetto domino che movimenterà non poco il calciomercato.riproduzione riservata ®