Zevi: «Dall'Ostiense a Tor Bella Monaca ecco i problemi delle scuole romane»

Lorena Loaicono

Campetti da calcetto, aule multimediali o corsi di italiano per stranieri. Le scuole di Roma tirano fuori le idee per farsi belle: l'obiettivo è andare incontro agli studenti, partendo dalle loro necessità. E' questo lo spirito del contest promosso dall'Osservatorio Roma! Puoi dirlo forte che chiama a raccolta studenti, genitori, docenti e tutto il personale scolastico per mettere a punto progetti da realizzare. I migliori verranno premiati e finanziati.

Le candidature andranno avanti fino al 31 marzo prossimo. Di che cosa hanno bisogno gli istituti romani? Per farsi un'idea il presidente dell'Osservatorio, Tobia Zevi, ha fatto un viaggio nelle scuole visitandone per ora circa una trentina. Da quelle del Centro a quelle nelle zone più periferiche, da Roma est a Ostia e tutto il litorale, da San Giovanni al quartiere Aurelio o Tor Sapienza fino in Centro, dagli istituti comprensivi con le scuole elementari e medie fino alle superiori. C'è La Rustica che rischia di diventare un quartiere isolato dalla città, dove i pericoli per i ragazzi sono sotto casa, e c'è Tor Bella Monaca dove, nonostante tutti i racconti che se ne fanno, esistono anche eccellenze come il caso del liceo Amaldi che, con i suoi 2mila studenti tra liceo classico, scientifico e linguistico, ha visto crescere e studiare l'attuale ministro all'istruzione, Lorenzo Fioramonti.

«Roma è fatta di tanti quartieri diversi tra loro - spiega Tobia Zevi - in ognuno esistono problemi ma anche realtà bellissime. Tor Bella Monaca ad esempio, rappresentata spesso come una delle piazze di spaccio più grandi d'Italia, racchiude in sé bellissime esperienze e tanti esempi virtuosi. I docenti spesso sono eroi in prima linea, pronti a sostenere i ragazzi con i disagi alle spalle facendo da tramite con i servizi sociali». Vengono da famiglie e situazioni difficili e spesso a scuola trovano l'aiuto di cui hanno bisogno: «la scuola è spesso l'unico luogo dove bambini e ragazzi imparano a stare insieme, a socializzare. Questo percorso di crescita può essere favorito dai progetti presentati nel concorso: attività creative, sportive, artistiche. Ma anche progetti legati all'affettività o all'espressività, come pure iniziative concrete che mirano a riparare campi sportivi, teatri scolastici e aule di musica».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 27 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA