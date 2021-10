Zerocalcare: «Il mio mondo a cartoni animati su Netflix»

Michela Greco

ROMA - Dopo tante graphic novel di successo, il ragazzo di Rebibbia e la sua coscienza sotto forma di armadillo arrivano, attesissimi dai fan, in versione animata anche su Netflix con la serie Strappare lungo i bordi. Scritta e diretta da Zerocalcare, la serie in sei episodi da 15 minuti sarà dal 17 novembre sulla piattaforma streaming dopo l'accoglienza entusiastica dei primi due episodi alla Festa del Cinema, che all'Auditorium Parco della Musica ospita anche la mostra Dieci anni della profezia di Zerocalcare e, ieri, l'Incontro ravvicinato del fumettista col pubblico. «Da un paio d'anni avevo in mente di fare una storia a cartoni animati ha raccontato Michele Rech perché mi permette di avere un linguaggio più diretto e accessibile: ho sperimentato nel tempo che i cartoni scemi che facevo a casa mia venivano molto più guardati dei fumetti».

Al centro di Strappare lungo i bordi c'è sempre lui, un eterno giovane di periferia che esprime la sua poetica dell'inadeguatezza saltando avanti e indietro dalla quotidianità di un viaggio in treno con gli amici all'infanzia sui banchi di scuola, dalla realtà ai mondi paralleli della sua (e della nostra) paranoia: «Incontrando nel tempo lettori di età e paesi diversi commenta Zerocalcare, che doppia tutti i personaggi tranne l'armadillo, affidato a Valerio Mastandrea ho capito che ciò che permette di identificarsi nelle mie storie è lo stare un po' impicciati, quella sensazione di essere fuori luogo che ci si porta dietro fino ai 90 anni».

