Zero contagi in 8 regioni Aumentano i guariti

Il bollettino delle ultime 24 ore parla di 26.274 malati di coronavirus in Italia, 1.211 meno di sabato quando il calo era stato di 1.512. La diffusione del virus, per i tre quarti dei dati, riguarda la Lombardia. Quarantaquattro i deceduti, che portano il totale a 34.345.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 176.370, con un incremento di 1.505 persone rispetto alle 24 ore precedenti.

In otto regioni si sono registrati zero contagi: si tratta di Basilicata, Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Sardegna, Umbria, Friuli Venezia Giulia e Puglia. Sono 11 poi le regioni che non hanno registrato vittime nelle ultime 24 ore: Marche, Campania, Puglia, le province autonome di Trento e Bolzano, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata non hanno infatti rilevato decessi rispetto ai dati forniti. Le persone in cura presso le terapie intensive sono 209, con una decrescita di 11 pazienti rispetto a ieri. (M. Fab.)

