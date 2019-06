Zeppetto, la resistenza del cocomeraro «Non siamo abusivi». Oggi il sit-in

Paolo Travisi

«Ma quale abuso edilizio e morosità, la nostra licenza storica del 1973, è per attività fissa di 3x2 metri con permesso permanente ed è stata ottenuta da mio nonno Augusto Proietti». Ci tiene a precisare Sabrina Proietti, in difesa del banco del cocomero di Zeppetto, oggi di proprietà di Lucia Proietti, a cui il IV municipio ha revocato la licenza come confermato a Leggo dall'assessore al commercio Daniela Giuliani, per morosità ed abuso edilizio.

«Ogni anno abbiamo chiesto al municipio il permesso per la maggiore occupazione del suolo dal 15 maggio al 15 settembre, hanno fatto i relativi controlli e la mia famiglia ha sempre pagato», sottolinea Proietti. «Loro ci accusano di morosità perché un dipendente ha sbagliato ad applicare il coefficiente, anziché per banco fisso come il nostro, ha applicato quello per ambulante itinerante, più alto. È un loro sbaglio per cui ci chiedevano 15 mila euro». E su questo il primo ricorso al Tar.

Il secondo è relativo alla revoca della licenza «che non ha seguito l'iter procedurale corretto». A questo si aggiunge il procedimento penale ancora in corso ai danni di Zeppetto accusato dal municipio di abuso edilizio: «La nostra è una struttura mobile non ha nessun ancoraggio». Infine la querela che Lucia Proietti ha presentato per calunnia nei confronti del Presidente del IV Municipio Roberta Della Casa che in un post su Facebook ha associato Augusto Proietti ad un malavitoso, scambiandolo per omonimia con un'altra persona. Oggi, intanto, è previsto un sit-in di protesta, alle 18, tra via Tiburtina e via Diego Angeli.

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

