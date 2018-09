Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Zappe, rastrelli e semi di tutti i tipi. L'antico orto romano nel Parco dell'Appia antica riprende le attività all'aria aperta, per godere ancora delle calde giornate autunnali. E per rimanere in contatto con Madre Terra. Questa domenica Tutti giù per terra!, laboratorio diviso in tre parti con Cristiana Pezzetta e Gioia Marchegiani. Si comincia con la lettura dell'albo illustrato Terra tra le mani che racconta dell'amicizia tra una bambina e un piccolo seme d'orzo. Per insegnare i segreti dell'agricoltura e di come i piccoli gesti possano dare vita a grandi cambiamenti. Poi, prendendo spunto dalla storia, si sperimenterà la pittura con la terra naturale e infine ad ogni mini giardiniere verrà affidato un semino da piantare e da lasciare a dormire in attesa della Primavera. Quando si potrà tornare all'orto e verificare quanto sono cresciuti i germogli. Domenica 7/10 appuntamento con Le api amiche dei bambini, un percorso didattico-pedagogico per entrare in contatto con l'affascinante mondo delle api e della produzione del miele. Sabato 20/10 Un giardino di haiku per tradurre in parole i suoni e i colori della natura.(F. Pic.)riproduzione riservata ®Hortus Urbis, domenica alle 11, 10 euro, dai 3 anni, ex Cartiera Latina, via Appia Antica, 42/50