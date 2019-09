Zaniolo-Dzeko incontenibili, si vede la mano di Fonseca

PAU LOPEZ 6

Zero parate, tante urla e un paio di uscite un po' troppo azzardate dalla porta. Serata serena.

SPINAZZOLA 6,5

Leo accende la spina, ma mantiene la velocità sotto controllo fino al cross basso che innesca l'autogol di Caiçara. Non spinge troppo anche perché dalla sua ha Arda Turan. Lo ingabbia bene.

FAZIO 6,5

Svolge il lavoro di security con la tranquillità di chi questa competizione la conosce a memoria. Un paio di spallate e passa la paura.

JUAN JESUS 6

L'irruenza a volte lo frega, ma ce la mette tutta per cancellare gli errori del passato.

KOLAROV 6

Controllo la stato di batteria dell'energia dosando bene le forze in una gara con poche discese e tanta attenzione.

DIAWARA 6

Esordio in regia con luci ed ombre. Lanci non sempre precisi, qualche liscio ma pure un ritrovato ordine nella ripresa. Alla prossima.

CRISTANTE 6,5

Insostituibile pure con Fonseca. Lavoro oscuro nel primo tempo, bagliori nella ripresa quando innesca l'azione del 2-0 con una verticalizzazione per nulla banale. (27' st Veretout ng: entra a festa quasi finita)

ZANIOLO 7,5

Due ruggiti per riprendersi la Roma dopo averla persa solo per un attimo. L'assist per Dzeko è gesto di puro affetto, poi il sinistro a giro e gli applausi della Sud. Nicolò c'è.

PASTORE 6,5

Primo tempo da passeggiata al parco. Poi prende il tonico ed entra in quasi tutte le azioni d'attacco della Roma. Gradevole sorpresa. (19' st Pellegrini 6: sintonia con Zaniolo e gol sfiorato)

KLUIVERT 6,5

Le ampie praterie turche sono da leccarsi i baffi per Justin. Il gol arriva sul finale e chiude il poker dopo una gara con tante piroette e poca concretezza.

DZEKO 7

Fascia al braccio e un record da inseguire. Il gol numero 24 in Europa arriva dopo un regalo di Zaniolo e tanti errori sottoporta. Ricambia con un assist. (29' st Kalinic ng: errore nel finale per troppa fretta)

FONSECA 7

Un altro poker di reti anche se nel primo tempo la sua Roma ha faticato un po' troppo a trovare motivazioni. Il portoghese Indovina comunque tutte le mosse. Si sta adattando al calcio italiano con una velocità da record.

(F. Bal.)

riproduzione riservata ®

Venerdì 20 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA