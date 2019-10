Zaniolo c'è: poco egoismo e tante giocate per la squadra

PAU LOPEZ 6

Una domenica passata a urlare e sperare. Per il resto prova a sfiorare il rigore di Joao Pedro e blocca una facile conclusione di Castro

SPINAZZOLA 5

Aveva iniziato bene e concluso il primo tempo con una bella diagonale su Simeone. Nella ripresa ripete gli errori di Graz mettendo il Cagliari nelle condizioni di ripartire in più di un'occasione. (35'st Santon ng: ma pure lui rischia grosso)

SMALLING 6,5

Meno appariscente, ma solido come un tronco di pino quando c'è da ribattere quel poco che il Cagliari produce. Nelle difficoltà emerge

MANCINI 5,5

Il fallo di mani c'è, ed è uno dei tanti errori di questo inizio stagione. Poi si riprende, e questo è un bel segnale

KOLAROV 5,5

Le fatiche di un ruolo senza ferie cominciano a farsi pesare su uno che ha più capelli bianchi che neri

DIAWARA 6

Inizio in stile Wakanda con tackle e ripartenze. Poi arriva l'entrata killer di Cigarini. In bocca al lupo. (30' pt Antonucci 5,5: entra con la pressione bassa, esce nella ripresa quasi per disperazione di Fonseca; 29' st Kalinic 6: entra e segna, però commette pure fallo. Peccato)

CRISTANTE 6

Il pressing di Rog e Nainggolan lo intimidisce nel primo tempo. Poi alza il bavero e tira fuori il carattere disegnando anche buone trame offensive. Un passo in avanti rispetto a giovedì scorso

ZANIOLO 7

Le prova tutte per spaccare il muro Olsen e dopo un primo errore di egoismo si mette pure al servizio dei compagni. Di certo non è stato un mese fortunato, ma presto tornerà il ghigno da Joker se continua così

VERETOUT 6

Aveva iniziato sulla trequarti, con difficoltà. Poi è richiamato in regia dove alterna raggi di sole a momenti d'ombra

KLUIVERT 6,5

Da due impennate dell'olandese nascono autogol del Cagliari e un'azione che porta all'ennesimo miracolo di Olsen. Arcigno nel finale quando prende di petto mezzo Cagliari

DZEKO 5,5

Nel primo tempo gli negano il gol in serie: Zaniolo, Ceppitelli e Olsen. Nella ripresa però sfrutta male le occasioni. Non da Edin.

FONSECA 5,5

La sfuriata finale è figlia di un nervosismo latente e comprensibile visti i troppi episodi a sfavore. La sua Roma però non può essere solo cuore e rabbia

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA