Zaki torna in carcere per altri 45 giorni

Patrick Zaki, in carcere in Egitto da oltre un anno, dovrà restarvi per altri 45 giorni. La notizia dell'ennesimo rinnovo della custodia cautelare del giovane attivista egiziano per i diritti umani e studente dell'Università di Bologna, è stata data in anticipo di un giorno dalla ong Eipr. La decisione è stata presa dal Dipartimento terrorismo della Procura per la sicurezza dello Stato dell'Egitto, nel corso dell'udienza di domenica scorsa. Patrick Zaki, arrestato appena tornato in Egitto per una breve visita ai parenti il 7 febbraio 2020, è ufficialmente accusato di propaganda sovversiva. La legale del 29enne, Hoda Nasrallah, aveva spiegato che la sentenza e le sue motivazioni sarebbero state rese note solo oggi, ma la ong per cui lavorava lo studente egiziano ha rivelato ieri l'ennesima proroga della detenzione.

La notizia arriva poco dopo la denuncia di altri attivisti, che hanno rivelato come alla difesa di Patrick Zaki sia stato negato di informarlo sulle condizioni di salute del padre. Immediata la reazione di una parte del mondo politico e soprattutto di Amnesty International, che ha dichiarato: «Il timore è che possa restare un altro anno in carcere, questa decisione è di una crudeltà inaudita. Tutte le istituzioni italiane, a cominciare dalla Farnesina, devono intervenire per porre fine a questo accanimento».(E. Chi.)

