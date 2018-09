Zaini e libri, salasso da 982 euro

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoTra le bimbe impazzano le bamboline Lol, regine incontrastate nelle vetrine di cartolerie e giocattoli anche tra zaini e diari, mentre tra i maschietti la vittoria è in mano agli invincibili Avengers, a poca distanza seguono i faccioni gialli dei Minions. Ma non solo, tra i super eroi da copertina svettano anche Ladybug e Chat Noir di Miraculous, in grande ascesa tra i personaggi cult dei bambini. E poi ancora gli intramontabili Invicta e Seven, anche nella sua collezione Seven Junior dedicata ai più piccoli, gli zaini di Masha e Orso, dei My Little Pony e Volverine. Una moda tra i giovanissimi, per il corredo scolastico, da oltre 500 euro di valore. Lo sanno bene le famiglie degli oltre 7 milioni di studenti che si stanno preparando per tornare tra i banchi.Vittime della moda sono infatti anche gli zaini, i trolley per l'asilo e per i più grandi, gli astucci, i diari, i quaderni e i blocchi da disegno. Dal monitoraggio effettuato dalla Federconsumatori, i costi del materiale scolastico sono aumentati dello 0,8% rispetto al 2017. Un dato in continua crescita, di anno in anno. Più di tutti, nella classifica degli aumenti, quest'anno è cresciuto il prezzo degli astucci e dei diari legati ai beniamini dei cartoni animati. Per il corredo scolastico, complessivamente, quest'anno le famiglie arriveranno a spendere circa 526 euro. Una vera e propria stangata a cui, ovviamente, si aggiunge la spesa per i libri: 456 euro. Ma se per i libri è possibile cercare testi usati, per il corredo il discorso si complica. Seguire le tendenze non fa rima con risparmio: uno zaino di marca può superare anche gli 80 euro.riproduzione riservata ®