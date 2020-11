Zaia lancia il tampone fai-da-te a basso costo e risultato rapido

Un tamponcino, una provetta con il reagente e una saponetta simile a quelle dei test per la gravidanza. Sono i componenti del kit fai-da-te, il test antigenico in autosomministrazione in Veneto, con la speranza di rivoluzionare l'approccio all'individuazione e al tracciamento del Covid-19. Basti solo il prezzo alla produzione: 3 euro per confezione.

Dopo essere stato precursore del test rapido (ora largamente diffuso nel Paese) il Veneto del governatore Luca Zaia ora sperimenterà e accompagnerà alla validazione dell'Istituto Superiore di Sanità il nuovo tampone. Per dimostrarne la facilità, lo stesso Zaia si è sottoposto in diretta all'esame, che in poco tempo ha dato l'esito: «Sono negativo».

Il tamponcino si infila nel naso - non fino in fondo ma nella prima cavità - si gira per cinque volte in ciascuna narice quindi si inserisce in una provetta con il reagente e viene gettato. Quattro gocce della provetta si versano sulla saponetta e viene fuori il risultato: una striscia significa negativo, due strisce positivo al coronavirus. Tutta l'operazione dura un paio di minuti

Ad assistere alla dimostrazione Roberto Rigoli, direttore della microbiologia dell'Ulss di Treviso e coordinatore delle 14 microbiologie venete e vicepresidente dei microbiologi italiani. «Quando lanciammo il test rapido antigenico - ha ricordato Zaia - fummo considerati dei visionari, e lo stesso potrà accadere con il fai-da-te. Presto ognuno potrà farsi il test autonomamente, con modalità semplicissime: sapere qual è la sua condizione e, in caso di positività, rivolgersi al sistema sanitario per essere preso in carico e assistito a dovere». La sperimentazione viaggerà in parallelo tra più microbiologie del Veneto: Mestre, Vicenza, Padova, Santorso (Vicenza) e Treviso. In ognuna di queste sedi verranno effettuati 200 tamponi fai-da-te in doppio confronto con il tradizionale molecolare, verificandone il tasso di corrispondenza dell'esito. (M.Fab.)



