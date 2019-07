Yuri, il poliziotto preso a coltellate: «Non ho paura, riprendo servizio»

Michela Poi

«Avevamo tutti contro, tra la folla non c'è stata una persona che sia intervenuta in mio aiuto». A raccontare nuovi, inquietanti, dettagli sull'aggressione di Tor Bella Monaca, è stato lo stesso Yuri Sannino, 32 anni, agente scelto della polizia di Stato accoltellato barbaramente il 28 giugno scorso in via dei Cochi.

«Quel giorno ha spiegato in conferenza stampa - siamo intervenuti per una persona in escandescenza. Una volta sul posto abbiamo capito che quell'uomo aveva appiccato un incendio in una tabaccheria». L'uomo di cui parla Sannino, il suo aggressore, si chiama Pietro Maruca, ha 50 anni, diversi precedenti penali alle spalle e un conto in sospeso con la Polizia. Nel 2016 suo figlio Manuel, 18 anni, morì in un incidente stradale mentre scappava da due volanti. Una perdita che aveva scatenato l'ira e il dolore di famigliari e amici. «Non ho fatto in tempo nemmeno a mettere un piede in strada, che qualcosa mi ha colpito al petto - continua Sannino - credevo fosse un pugno, invece era una coltellata».

Maruca, sotto pesante effetto di droghe, poco dopo aver dato fuoco per ripicca alla tabaccheria della moglie, si è scagliato contro Sannino dandogli due coltellate urlando: «Tanto sono matto, il giudice non mi farà niente e prima o poi io uno di voi lo ammazzo!». Da lì, il caos. Una folla inferocita si è scagliata contro la volante della Polizia. Una trentina di persone, tra cui anche volti noti alla giustizia. «Ci sputavano, ci accerchiavano, temevo avrebbero accoltellato anche me perché non riuscivo a vedere cosa mi accadeva intorno», ha raccontato Andrea Amadio, il poliziotto che ha salvato la vita a Yuri portandolo in ospedale. Eppure, nessuno ha scelto di fare fuoco sulla folla.

«Avevamo tutti contro, ma non c'erano le condizioni per sparare - ha spiegato Sannino - così ho messo la sicura alla pistola e ho chiuso anche la fondina». I poliziotti sono riusciti comunque a bloccare l'aggressore e ad ammanettarlo. Poi, la corsa forsennata in ospedale. «Quello verso il Policlinico Umberto I è stato il viaggio più veloce della mia vita - ha raccontato Amadio - Yuri dava di stomaco e credevo affogasse col suo stesso vomito. Guidavo, l'ho girato, perdeva sangue». Yuri Sannino, nonostante le ferite è stato curato e sta bene. Non solo, promette che nonostante tutto «tornerà a lavorare per le vie di Tor Bella Monaca».

riproduzione riservata ®

Giovedì 18 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA