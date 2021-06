You only live once/ The Strokes

La mattina del mio esame di maturità ero tranquillo. Non era stato un anno in cui avevo brillato particolarmente, inoltre venivo da un'esperienza all'estero e al mio ritorno in Italia avevo anche cambiato scuola. Da un sistema educativo basato sull'auto-organizzazione, in Danimarca, in cui potevo scegliere se saltare una lezione o meno, in una scuola con il Wi-Fi aperto e una sala computer, tornai nella mia vecchia scuola di Roma, per trovare la mia ex-classe accorpata con un'altra, in cui era stato stravolto tutto il corpo docenti.

Dopo pochi mesi me ne andai in un altro istituto e ricominciai da zero con nuove amicizie e nuove dinamiche. C'era un professore che mi voleva bene e mi aveva capito, nonostante non gli avessi dato molte soddisfazioni. Siccome mi vide in difficoltà, decise di aiutarmi e di farsi andare bene qualche risposta piuttosto approssimativa. Era il primo anno con la commissione mista e quando toccò all'esterna di filosofia, lei non si comportò come il mio professore.

Quando uscii dall'aula c'era mio padre che mi portò a fare colazione.

Nel mio iPod suonava You Only Live Once dei The Strokes.

Ci riprovai l'anno successivo è andò decisamente meglio.

