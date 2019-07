Yamaha prima con Viñales, ma per Rossi un'altra caduta

ROMA - La Yamaha torna sul gradino più alto del podio. Vittoria ad Assen (Olanda) per Maverick Viñales, che ha preceduto Marc Marquez e Fabio Quartararo. Male invece Valentino Rossi, costretto alla rimonta dal 14° posto rimediato in qualifica e protagonista di uno spettacolare incidente (per fortuna senza conseguenze) con Nakagami. Per il Dottore terzo ritiro di fila, dopo quello del Mugello e quello di Barcellona: È un vero peccato ha ammesso a fine gara - perché stavo recuperando, ma sono andato fuori traiettoria e mi si è chiuso l'anteriore. È stato un weekend complicato, sono sempre stato in difficoltà. Però andiamo via con una speranza perché in gara ero veloce dopo alcune modifiche fatte nel warm up. Gp amaro anche per le Ducati, con Dovizioso quarto davanti a Morbidelli e Petrucci ma ora a 44 punti da Marquez.(D.Pet.)

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA