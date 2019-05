«Xylella colpa dell'Europa»

Ha i brividi il ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, quando scende dall'elicottero con il quale ha sorvolato per 45 minuti 165 chilometri di campagne tra Brindisi e Lecce e dopo aver appreso che oramai il batterio della Xylella ha deviato il suo percorso verso Matera, contagiando già le campagne del Tarantino:.

Una situazione sempre più grave che induce il ministro a «chiedere scusa». Ma anche a lanciare accuse precise: «l'Europa sa bene - sottolinea - che la Xylella è arrivata in Salento non da Marte, ma perché i confini dell'Europa non sono sicuri. La responsabilità della Xyella sta in un'Europa che da un lato, in alcuni Paesi come l'Italia, sembra matrigna, permettendo tutto ad altri Paesi». Ancora. «Lo Stato, che si può chiamare ministeri, Regione, politica italiana o magistratura - dice Centinaio agli agricoltori di Coldiretti riuniti nel Politeama Greco di Lecce - in questi anni ha voltato la faccia dall'altra parte. Chiedo scusa non come cittadino, ma come ministro dell'Agricoltura e come rappresentante dello Stato italiano». Poi ammette che dall'elicottero la Puglia «sembra una regione avvolta da una ragnatela. È impressionante. Sorvolando queste aree mi è venuta la pelle d'oca e più l'elicottero si soffermava su questi alberi diventati ormai dei tronchi bruciati e più mi arrabbiavo». «Purtroppo - ha concluso - i tempi della macchina burocratica per dare una riposta immediata si sono allungati perché in Italia c'è un mostro che mi fa schifo, un mostro che se gli tagli una testa gliene escono subito altre due, ed è la burocrazia. Per ogni mese perso ci sono stati 2 chilometri di ulivi infettati».

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

