Xhaka e Rui Patricio i primi due regali per la Roma di Mou

Segnatevi una data: il 6 luglio. A spoilerarla è stato Mourinho mentre si allenava ad Hyde Park: «Il 6 luglio si avvicina, grazie Carlito (il suo personal trainer, ndr)», ha postato Mou che ha anche invitato a tutti i giocatori via mail il piano di lavoro per le vacanze. Quella sarà la data del raduno romanista a Trigoria in cui lo Special One conta di avere parte dei rinforzi.

Due sono in dirittura d'arrivo. Entro il week end, infatti, dovrebbe arrivare la firma di Xhaka. Lo svizzero, che si sta allenando al Tre Fontane, ha già detto sì e attende la fumata bianca tra Arsenal e Roma.

L'altro affare a un passo è Rui Patricio. Il portiere portoghese, di scuderia Mendes, è in scadenza 2022 con il Wolverhampton e viene valutato 11 milioni dal club inglese. La Roma spera di spuntarla a 8 più bonus. (F.Bal.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 05:01

