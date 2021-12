X Factor, i giudici lanciano i loro fantastici quattro

ROMA - Baltimora, Bengala Fire, Fellow, gIANMARIA, sono in fantastici quattro che giovedì alle 21:15 si sfideranno su Sky, in simulcast su TV8 e in streaming su NOW, al Mediolanum Forum di Assago per la finale di X Factor 2021. Un concorrente per ogni giudice e due sorprese: i Coldplay e il ritorno a casa dei Maneskin. «Sono molto orgoglioso di loro ha commentato Agnelli - stanno portando tanta attenzione su quello che succede qui. Anche i Bengala sono una grande band che sa scrivere e suonare». Anche Hell Raton è molto fiero del suo Baltimora: «Sa contaminare e spaziare», mentre Mika sottolinea l'evoluzione del percorso di Fellow: «La sua è stata una delle trasformazioni più evidenti». Tra i favoriti c'è gIANMARIA: «È un comunicatore nato», dice di lui Emma. (I. Dig.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 05:01

