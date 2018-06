Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Wow». Così Donald Trump esulta per la sua rivincita: la Corte Suprema americana ha confermato il bando imposto dalla sua amministrazione all'ingresso negli Usa per i cittadini di diversi paesi a maggioranza musulmana, respingendo la tesi che si tratti di un provvedimento incostituzionale e discriminatorio. Il muslim ban aveva scatenato proteste e innescando una battaglia legale con la decisione di giudici che Stato per Stato hanno a più riprese sconfessato e tenuto fermo il provvedimento. Una sfida cui la Casa Bianca ha risposto rivedendo il testo, rivalutando i paesi interessati: sono ora Iran, Libia, Somalia, Siria e Yemen, con il Ciad che è stato rimosso dalla lista nella terza versione presentata a settembre, quella su cui la Corte suprema ha espresso il suo giudizio, pur sofferto, con 5 voti favorevoli e 4 contrari.