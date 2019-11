Woody, omaggio alla sua New York

Barcellona, Roma, Parigi. Ora la sua adorata New York. Woody Allen ci ha abituato in tempi recenti a film che erano anche atti d'amore verso le città che inquadrava. Finendo a volte, forse inevitabilmente, nel cliché. Con Un giorno di pioggia a New York l'omaggio alla città è evidente quanto la capacità di restituirne l'atmosfera più autentica e sfaccettata, ma qui il discorso è ben più complesso, sofisticato, significativo. A visitarla, venendo dalla provincia, sono Gatsby (Timothée Chalamet), giovane di bella nascita innamorato della cultura e Ashleigh (Elle Fanning), come lui studentessa universitaria, ma innamorata forse più del glamour che dell'arte. Vanno nella Grande Mela perché lei deve intervistare un grande regista, ma poi viene travolta dallo show biz e sedotta da un divo, da cui si lascia anche un po' tentare col pensiero di avere poi una storia da raccontare ai nipoti. A New York piove e i piani della giovane coppia vanno a rotoli, ma grazie a questo ognuno scopre qualcosa di più vero su se stesso. E Allen, che su questo film - a lungo bloccato da Amazon - ha subito gli effetti del MeToo, trova un bell'equilibrio emotivo e artistico. (M. Gre.)

UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK

di Woody Allen



Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

