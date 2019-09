William Kentridge per la pittura (foto), Mona Hatoum per la scultura, Tod Williams e Billie Tsien per l'architettura, Anne-Sophie Mutter per la musica e Bando Tamasaburo per il teatro/cinema. Questi i vincitori dell'edizione 2019 del Praemium Imperiale, istituito dalla Japan Art Association e fondato sul desiderio del principe Takamatsu che il Giappone promuovesse la pace nel mondo attraverso le arti. Gli artisti vengono premiati per risultati conseguiti, influenza artistica e contributo dato, con la loro attività, alla comunità mondiale. I nomi sono stati annunciati, ieri, a Roma da Lamberto Dini, consigliere internazionale del Praemium. La borsa di studio per giovani artisti è stata assegnata a Demos, programma di educazione musicale della Filarmonica di Parigi per bimbi di aree rurali o disagiate. La cerimonia si terrà il 16 ottobre a Tokyo alla presenza del principe Hitachi, zio dell'imperatore. A ogni premiato saranno consegnati 15 milioni di yen (oltre 120mila euro), un diploma e una medaglia. (V. Arn.)

