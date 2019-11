WhereAreU da oggi ha anche la chat

La app WhereAre U del Nue 112, uno degli strumenti più diffusi e veloci per allertare i soccorsi sia con chiamate vocali sia con un sos senza risposta, a partire da oggi diventa anche una chat, che ofrre la possibilità di scambiare messaggi scritti con gli esperti della sala operativa. La app, dal mese di agosto scorso in concomitanza con la morte del turista francese, ha avuto un'impennata di adesioni perché la popolazione ne ha compreso l'utilità. A breve darà anche agli operatori la possibilità di contattare la popolazione a rischio, già precedentemente individuata. In caso di terremoto, alluvione, black out o incendi, ad esempio, la chat potrebbe contattare tutti quei soggetti cosiddetti deboli per sapere se hanno bisogno di aiuto. (L.Loi.)

Lunedì 4 Novembre 2019, 05:01

