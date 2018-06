West Ham, tutto su Anderson pronti 40 milioni per Lotito

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA Anderson al West Ham per sbloccare il mercato. Le trattative della Lazio entrano finalmente nel vivo. Il diesse Tare è a lavoro già da settimane ma la mini rivoluzione che ci sarà a Formello impone massima cautela. In una sorta di domino di mercato l'addio del brasiliano darebbe il via a tutte le operazioni che il club biancoceleste ha messo in agenda. Oggi a Roma sono attesi i dirigenti del West Ham pronti a tutto pur di accontentare il nuovo allenatore Pellegrini che sperava di portare in Premier League Javier Pastore ma l'ingaggio troppo alto ha bloccato l'operazione sul nascere. Dal canto suo Simone Inzaghi non ha mai chiesto la cessione di Anderson, ma non ha nemmeno posto il suo veto così come ha fatto per Immobile e Luis Alberto.La scorsa settimana il presidente Lotito ha incontrato gli agenti del calciatore che, scartata subito la possibilità del rinnovo (il contratto scade nel 2020), hanno portato una prima offerta del West Ham da 28 milioni di euro bonus compresi che è stata rifiutata. Il patron biancoceleste valuta il giocatore 45 milioni di euro un prezzo dovuto all'obbligo del club biancoceleste di versare il 25% della plusvalenza al Santos. In Inghilterra sono certi che i dirigenti del West Ham si presenteranno a Villa San Sebastiano con una nuova offerta, si parla di 40 compresi i bonus ma dovranno fare un altro piccolo sforzo per chiudere l'operazione.La Lazio intanto valuta i profili dei possibili sostituti e punta forte su Politano, uno dei pezzi forti di questo mercato. Inseguito da tutte le big del nostro campionato, la sua valutazione è schizzata a 25 milioni di euro ma i biancocelesti, interessati anche ad Acerbi, potrebbero dar vita ad una maxi operazione con il Sassuolo che ha messo gli occhi sia su Cataldi che sul neo acquisto Sprocati e a Palombi rientrato dal prestito alla Salernitana. Intanto, resta sempre viva la pista che porta a Baselli del Torino mentre Tare è pronto a volare in Belgio per chiudere l'acquisto dell'attaccante del Bruges Wesley.riproduzione riservata ®