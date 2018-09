Wenders: «Il Papa è l'unico leader con autorità morale»

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Sono cresciuto in una famiglia cattolica e a 16 anni pensavo di farmi prete. Poi nel '68, a 23 anni, sono stato deviato dai film, dal rock e dalla rivoluzione studentesca, per poi riavvicinarmi alla religione da protestante negli anni 80». È con queste premesse che Wim Wenders, il grande regista de Il cielo sopra Berlino, si è avvicinato alla realizzazione del suo documentario su Bergoglio Papa Francesco Un uomo di parola, al cinema dal 4 al 7 ottobre. Una lunga conversazione che tocca tutti i temi chiave di questa epoca e del pontificato di colui che ha scelto per primo di prendere il nome dal santo di Assisi, che tra l'altro compare nel film, interpretato da Ignazio Oliva. «La scelta del nome ha sottolineato ieri Wenders a Roma è stata coraggiosa: significa che Francesco è pronto a prendere di petto temi come l'ambiente, la povertà, il rapporto con le altre religioni». Accostatosi al progetto da «cristiano ecumenico, non da cattolico» e pretendendo libertà, il cineasta tedesco crede che «a combattere Francesco siano i conservatori, perché lui si sta spingendo oltre nella richiesta di trasparenza. È il Papa che serve in quest'epoca: sostiene che la tenerezza sia un segno di forza, non di debolezza, e in questo è l'opposto di tutti gli attuali leader politici. È l'unico ad avere una vera autorità morale». (M. Gre.)