Weinstein libero ma rischia l'ergastolo

ROMA - Un nuovo capitolo nella saga di Harvey Weinstein. L'ex re di Hollywood torna in tribunale per fronteggiare le accuse di una terza donna: accuse pesanti per le quali rischia l'ergastolo. Davanti al giudice della corte di New York si dichiara non colpevole e viene rilasciato su cauzione.Weinstein torna così nella sua abitazione in Connecticut e continua a «lavorare»: «Il suo obiettivo è riabilitare il suo nome e tornare a produrre film», dice Benjamin Brafman, il suo avvocato. La terza donna, secondo indiscrezioni, sarebbe l'assistente alla produzione Mimi Haleyi.L'ex produttore star di Hollywood è stato accusato complessivamente da oltre 70 donne di molestie: accuse che hanno dato vita al movimento #MeToo e hanno facilitato l'uscita allo scoperto di decine di donne che hanno trovato il coraggio di denunciare per molestie potenti in tutti settori, anche al di là di Hollywood.