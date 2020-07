Weekend stupefacente: presi 17 pusher

Week end stupefacente quello appena trascorso. Diciassette i pusher finiti in manette, 5.000 euro in contanti sequestrati da polizia e carabinieri insieme a centinaia di dosi di cocaina, eroina, hashish e marijuana. Oltre alle piazze di spaccio periferiche, la questura ed il comando provinciale di piazza San Lorenzo in Lucina hanno controllato i luoghi ed i locali della movida romana e quelli del litorale di Anzio e di Nettuno attorno ai quali gli spacciatori richiamano gran parte della loro clientela. A Trastevere è stato arrestato un cittadino romeno sorpreso a spacciare erba e cocaina. Blitz antidroga anche a Tor Sapienza ed al Quarticciolo, dove il commissariato San Basilio e la stazione carabinieri di Tor Tre Teste hanno smantellato due importanti reti di pusher. In via Cristoforo Numai, zona Torrevecchia, i carabinieri di Monespaccato hanno arrestato un 51enne romano sorpreso a cedere alcune dosi di hashish. A Villa Bonelli, invece, hanno arrestato un 31enne egiziano fermato per un controllo in via della Magliana e trovato in possesso di 1.260 euro in contanti e materiale per il peso e confezionamento di sostanza stupefacente.(E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Luglio 2020, 05:01

