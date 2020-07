Weekend rovente scatta il piano caldo

Massima allerta sulla Capitale, i prossimi giorni saranno roventi: da bollino rosso. Il dipartimento di epidemiologia regionale ha evidenziata il livello 3 con rischi per la salute. Da oggi le temperature saliranno fino a raggiungere i 37 e oltre. E allora scatta il piano caldo. Un'attenzione particolare va agli anziani che, tra le categorie più a rischio con le temperature che superano la soglia del pericolo, hanno bisogno di trascorrere qualche ora all'aperto, in aree verdi, piscine e spazi culturali.

Tra le iniziative del Campidoglio potranno partecipare ad uscite nel parco con gli esperti di Farmacap, al MAXXI, al Circolo Montecitorio, allo Sporting Club Ostiense e all'Accademia Nazionale di Cultura Sportiva ASDC. In questi giorni infatti non tutti i centri anziani sono stati riaperti per l'allerta Covid quindi è più difficile trovare spazi sicuri in cui trovare ristoro.(G. Par.)

Ultimo aggiornamento: Thursday 30 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA