Weekend nero per pusher e consumatori di droga. Dodici gli spacciatori arrestati dalla polizia, una decina i tossicodipendenti segnalati alla prefettura e diversi chili di stupefacente di vario tipo sequestrato in diverse zone della Capitale, alcune della quali ritrovi dell' outdoor notturno.

Da Tor Bella Monaca, a Montesacro, dal Colle Oppio fino all'Eur, passando per San Lorenzo i poliziotti del reparto volanti della questura, con la sezione crimine diffuso della squadra mobile e gli agenti dei commissariati Celio, Esposizione, Fidene, Casilino e San Lorenzo hanno setacciato tutte le piazze si spaccio dove c'è maggior richiesta di droga. Un pusher, arrestato dai poliziotti di San Paolo per evitare che la trova venisse ritrovata, l'aveva legata con un filo da pesca ed appesa dentro la canna fumaria ed un' altro, finito in manette all'Eur, l'aveva occultata in una cesta di giocattoli. Un sequestro record di cocaina è stato messo a segno dal commissariato Primavalle.

Gli agenti di Tiziana Lorenzo hanno arrestato il trentaquattrenne Emanuele Gallicchio che aveva allestito in un garage una raffineria di polvere bianca destinata alle piazze di spaccio del quartiere. Nel box, intestato ad un'anziana insospettabile c'era più di un chilo di cocaina purissima.(E. Orl.)

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

