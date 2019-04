Weekend di sangue sulle strade: 3 morti e 5 feriti

Un weekend di sangue sulle strade. Un bilancio tragico: tre morti e cinque feriti gravissimi. Il primo incidente si è verificato ieri sera sulla superstrada CassinoSora in provincia di Frosinone. Una famiglia di Ostia distrutta: due morti e cinque persone ferite, tra cui una bambina ricoverata in gravissime condizioni. A bordo del veicolo distrutto nella carambola, la polizia stradale di Frosinone ed i carabinieri di Cassino hanno trovato i documenti di uno solo dei passeggeri. La persona identificata dagli agenti è Yiri Alan Navarro Fernandez, di 33 anni. Ancora ignoto il secondo morto. A bordo del mezzo c'erano altri due parenti, sempre connazionali, rimasti feriti.

Sempre in serata un ragazzo di ventisei anni è morto in un incidente stradale, a Roma, mentre era alla guida di uno scooter Yamaha X-City. Il giovane, di nome Otman El Farissy, poco dopo le due ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere all'incrocio tra viale Manzoni e via Boiardo. Inutile il trasporto al San Giovanni, dove è morto subito dopo.(E. Orl.)

