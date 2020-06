Webinar su hta, farmaci e dispositivi

MILANO - Considerare il dispositivo medico e i farmaci come investimento, per raggiungere obiettivi di efficienza e sostenibilità. Da qui il doppio webinar sull'Health Technology Assessment (HTA), promosso da Motore Sanità, con il patrocinio di AReSS Puglia, Ospedale Policlinico San Martino, Rete Oncologica Veneta e SIHTA e diverse del farma. «Ci sono metodologie e strumenti per misurare, valutare, finanziare, fare ricerca sui dispositivi, manca però la fase implementativa, per far sì che i dispositivi vengano correttamente valorizzati», spiega Francesco S. Mennini, Research Director- Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università Tor Vergata.

Per Giovanna Scroccaro, Direttore Direzione Farmaceutico e Dispositivi Regione Veneto, «i nuovi farmaci sono spesso molto costosi e gli esperti economisti riferiscono una compensazione con i risparmi su quelli diretti e indiretti. Spesso di tratta solo di ipotesi e si rischia l'aumento della spesa farmaceutica. Gli studi economici di Real Word possono essere specificatamente disegnati, per raccogliere in modo prospettico alcune informazioni sugli esiti e sui costi». (A.Cap.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA