Wanda: «Non un caso mi hanno inseguita»

Angela Calzoni

Un'auto bianca aspettava Wanda Nara sotto l'appartamento in zona San Siro dove abita con il marito Mauro Icardi e i figli. La macchina avrebbe poi seguito la showgirl nel tragitto verso Como, dove i tre bambini avrebbero dovuto giocare una partita di calcio. Ad un certo punto, la botta contro un finestrino. Qualcuno si sarebbe sporto e avrebbe lanciato un sasso contro la carrozzeria dell'auto della famiglia Icardi.

Sono questi i particolari che emergono dalla denuncia che Wandita, insieme al suo legale Giuseppe Di Carlo, ha presentato ai carabinieri. Stando alla ricostruzione della 32enne argentina, la macchina bianca l'avrebbe seguita per diversi chilometri. Poi il colpo e un grande spavento. «Ero sotto choc, non riuscivo a guidare - ha raccontato nella trasmissione Tiki Taka - Mauro dormiva e non ho qui la mia famiglia. Tempo cinque minuti e mi ha chiamato Marotta». I carabinieri stanno indagando per tentare di capire a che punto del viaggio tutto questo sia avvenuto. Solo allora sarà possibile stabilire se della vicenda debba occuparsi la procura di Milano o quella di Como.

Nei giorni scorsi Wanda Nara e il marito Icardi, di cui è procuratrice, sono stati al centro delle polemiche sul rinnovo del contratto con l'Inter. A pesare, anche le frasi poco diplomatiche che Wanda ha riservato ai compagni di squadra del marito, e che sono costate la fascia di capitano a Icardi. E le tensioni ora sono alle stelle. E puntuale, ieri, per Wanda è arrivato anche il Tapiro d'oro di Striscia la notizia.

