Walter Bedussa, imprenditore nel campo dell'Hi Tech, è il titolare nel negozio iShop di piazza Buenos Aires 11 saccheggiato dai ladri lunedì notte. I banditi hanno portato via merce per un valore che si aggira intorno ai centomila euro.

Come ha saputo che nel suo negozio era in atto un furto?

«Mentre i ladri stavano scassinando la porta d'entrata è scattato l'allarme sul mio telefonino. Erano da poco passate le 4. Sono corso nella mia attività ed in quel momento arrivano anche cinque volanti della polizia. I malviventi erano già fuggiti, ho trovato devastazione e tutto a soqquadro dentro il locale. Ho subito bloccato e segnalato alla polizia i seriali e le imei dei dispositivi mobili, Smartphone, tablet e pc così così sono inutilizzabili».

Si sente sicuro nella zona dove lavora?

«Fino all'episodio dell'altra notte, ero abbastanza tranquillo. Da oggi no».

Cosa le ha messo maggiormente angoscia?

«Vedere quelle immagini riprese dal mio sistema di videosorveglianza, dove i ladri si sentono indisturbati di agire, getta nello sconforto».

Cosa ha fatto dopo l'avvenuto furto con scasso?

«Ho provato a fare un giro in zona e sono riuscito a trovare, abbandonati davanti al cimitero del Verano, i cavi dei computer che i banditi hanno divelto e scardinato prima di trasportarli a bordo della loro auto». (E.Orl.)

