Wall Eyes

PARCO DELLA MUSICA

Curata da Ilaria Bernardi e già presentata in Sudafrica dall'Istituto Italiano di Cultura, Wall Eyes (Occhi strabici) Looking at Italy and Africa include le opere di dieci artisti italiani realizzate durante o dopo un soggiorno in Africa.

V.le P. de Coubertin 30, inaugura domani, fino al 29/01, ingr. libero

1920-2020

TEATRO SALA UMBERTO

Da Modigliani a Picasso, dal Bahuaus ai grattacieli newyorkesi: al via il ciclo

di conferenze FAI Roma dedicate a un momento storico di straordinario fermento artistico, I Ruggenti anni '20, da New York all'Europa.

Via della Mercede 50, oggi, 18.15, 0668308756

L'enigma del reale

GALLERIA CORSINI

Nell'ambito della mostra in corso, la conferenza Pittura di natura morta e scienza della natura nei secoli XVI-XVII di Lucia Tomasi Tongiorgi.

Via della Lungara 10, oggi alle 17, ingresso libero

Giovedì 9 Gennaio 2020, 05:01

