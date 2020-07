«Vuoi fare sesso con il bimbo?» Un rom rischia il linciaggio

Emilio Orlando

Orrore a Ostia. Un rom proponeva ai bagnanti un bambino biondo di due anni per prestazioni sessuali a pagamento sul Lungomare Amerigo Vespucci. Alcune persone hanno raccontato di essere state avvicinati da un giovane che aveva in braccio un bimbo che vendeva, proponendolo per prestazioni sessuali.

Stupefatte e terrorizzate le persone che erano state contattate dallo straniero hanno segnalato il fatto allo stabilimento balneare della Guardia di Finanza. In pochi minuti è scattata la caccia all'uomo. Le pattuglie delle fiamme gialle e quelle della polizia del commissariato, arrivate subito dopo l'allarme al 112, hanno bloccato il rom ad un chilometro di distanza, davanti allo stabilimento Mariposa, dove l'uomo ed il bambino erano stati avvistati. I due si erano allontanati di corsa a piedi verso il centro di Ostia, dove sono stati bloccati dalle pattuglie dei finanzieri e della polizia.

Il giovane che portava il piccolo è stato identificato: è un cittadino rom di 25 anni. Durante la fuga aveva lasciato bambino sul marciapiede.

I poliziotti lo hanno sottratto al linciaggio dei passanti che avevano assistito alla scena. Quando i militari delle Fiamme gialle e gli agenti lo hanno raggiunto per ammanettarlo il rom ha dato in escandescenze scagliandosi contro di loro. L'uomo è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio ed indagato per sfruttamento della prostituzione minorile reato per il quale al termine del ricovero verrà arrestato.

La procura ha disposto gli esami ematologici sul Dna dell'uomo per verificare se il bimbo che aveva con se sia il figlio o se il piccolo sia stato sequestrato ad un'altra famiglia.

Ultimo aggiornamento: Monday 27 July 2020, 05:01

