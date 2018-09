Vuelta tricolore con Viviani

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Elia Viviani ha vinto in volata la 10a tappa della Vuelta da Salamanca a Bermillo de Sayago di 177 chilometri. Il ciclista della Quick-Step Floors ha battuto il campione del mondo Peter Sagan e l'azzurro Giacomo Nizzolo in una volata magistrale e potentissima. Per Viviani è la seconda vittoria di tappa nel giro spagnolo. Invariata la classifica generale con il britannico Simon Yates che mantiene la maglia rossa di leader e con il sardo Aru, primo degli italiani, al momento undicesimo con un distacco d 1'08.Il successo del campione italiano è arrivato al termine di una frazione prevalentemente pianeggiante, animata dalla fuga di Jesus Ezguerra e Tiago Machado. La loro azione si è esaurita nel finale sotto il forcing delle squadre dei velocisti. L'arrivo in volata ha visto sorridere nuovamente Viviani, uscito allo scoperto negli ultimi cento metri e divenuto imprendibile anche per Sagan. Nei primi dieci anche gli italiani Consonni, nono, e Trentin decimo.(G.Bul.)