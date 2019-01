Vrsaljko no, Keita nì Nainggolan verso il sì

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - In forte dubbio Vrsaljko, out Keita. Per l'impegno di domenica (ore 18) al Grande Torino contro i granata dell'ex Mazzarri, Luciano Spalletti non potrà contare sull'esterno d'attacco senegalese, sempre ai box (per una distrazione al bicipite femorale della coscia destra) e recuperabile nella migliore delle ipotesi per il quarto di Coppa Italia, in programma al Meazza giovedì 31 contro la Lazio.E con ogni probabilità anche su Sime Vrsaljko, a parte pure nella seduta di ieri dopo il forfait per influenza all'allenamento di mercoledì. Per il croato ancora qualche fastidio al ginocchio e due sedute (oggi e domani) per strappare una convocazione in extremis. Da valutare, invece, la situazione di Radja Nainggolan, quasi a pieni regimi e in odore di una maglia da titolare contro il Torino. Occasione per riscattare le ultime deludenti prestazioni da parte del belga. (A.Agn.)