Voto di metà mandato referendum su Trump

Gli afroamericani, i latini e gli asiatici in corsa sono ben 215, i candidati Lgbtq 26. Ecco il plotone delle donne e delle minoranze che sta togliendo il sonno al presidente Donald Trump nelle ultime ore che precedono il voto di Midterm, ovvero le elezioni Usa che segnano la metà del mandato da parte del numero uno della Casa Bianca.Mai come stavolta la consultazione elettorale viene analizzata come un vero e proprio referendum sull'operato di Trump, al punto che lo stesso presidente repubblicano si batte strenuamente: «Andate a votare. E occhio ai brogli», afferma il tycoon su Twitter, anche perché i sondaggi sembrano arridere ai democratici con percentuali che non darebbero adito a incertezza. Dovesse essere così, una delle due camere del Congresso tornerebbe sotto il controllo Dem. Ma l'effetto Trump è difficile da intercettare per i sondaggisti, che già durante le elezioni di due anni fa non capirono che Illary Clinton sarebbe uscita sconfitta dalla competizione.Il clima è comunque infuocato, tra accuse e minacce di guerre sulla Rete in caso di influenza degli hacker. Finora si sono già espressi 31 milioni di americani grazie all'opzione sul voto anticipato. Percentuale molto alta. (M.Fab.)