VOTO CAPITALE

Simone PieriniPochissimi romani hanno scelto di andare al voto, ma la notizia forte è senza dubbio il crollo del Movimento 5 Stelle. Sconfitta al primo turno nel municipio VII, fuori dai giochi al ballottaggio nel municipio III. Sale invece il centrosinistra che si afferma con forza nell'area romana che racchiude Ostiense, Garbatella, San Paolo, Tor Marancia e Grottaperfetta. Amedeo Ciaccheri vince infatti con il 53,92%, equivalenti ai quasi 17 mila voti sul 27,94% di affluenza (bassissima) alle urne, lasciandosi alle spalle il candidato del centrodestra, Simone Foglio, doppiato e fermo a 7,5 mila voti.Ancora peggio il grillino Enrico Lupardini, vero sconfitto del confronto che non è nemmeno riuscito a superare la soglia dei 4mila consensi. Un ko tecnico per i pentastellati, confermato anche dal suo silenzio social post voto, che solamente due anni fa vinsero con Paolo Pace, salvo poi abbandonare la poltrona dopo appena un anno.Ma alla squadra capitanata dalla Sindaca Virginia Raggi è andata anche peggio nel municipio III, che comprende i quartieri di Montesacro, Talenti, Fidene, Serpentara, Conca d'Oro, Tufello, Settebagni e Bufalotta. Roberta Capoccioni è rimasta fuori dalla sfida al ballottaggio del prossimo 26 giugno. L'ex assessore ai Lavori pubblici della giunta Marino, Giovanni Caudo, conferma infatti l'exploit del centrosinistra ponendosi in vantaggio nei confronti del candidato della Lega, Francesco Maria Bova. Il primo ha ottenuto il 41,52% dei voti, il secondo è fermo al 34,22%. Solo il 19,3% il numero di consensi per la grillina che, tuttavia, non si arrende promettendo battaglia nel ruolo di controparte: «Il nostro lavoro prosegue ora dai banchi dell'opposizione - scrive sulla sua pagina social - Garantiremo il controllo e la trasparenza sull'operato dell'amministrazione municipale». La reazione della sindaca non si è fatta attendere: «Ripartiamo dal territorio. I cittadini vanno sempre ascoltati. Seguiremo le loro indicazioni: ci impegneremo di più su decoro, lavori pubblici e trasporti», scrive su twitter Virginia Raggi commentando i risultati. La sindaca ringrazia i candidati del M5S che non ce l'hanno fatta, Roberta Capoccioni e Enrico Lupardini e aggiunge: il «lavoro ripagherà, andiamo avanti».«Il Laboratorio politico del Municipio III, il modello Montesacro, si conferma vincente - il commento entusiasta di Caudo - Sono contento, è successo tutto in poco più di 45 giorni, con una campagna elettorale fatta alla vecchia maniera, per strada, nelle piazze e parlando con le persone, una ad una. Rieducare alla speranza, avevamo detto e lo stiamo facendo. Sinistra, resistenza, popolo e cultura di governo sono le parole che abbiamo messo in campo in queste settimane. Ora ci tocca la battaglia con la peggiore destra di sempre, quella della Lega di Salvini».riproduzione riservata ®