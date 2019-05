VOTO A LUCI ROSSE

Mario Fabbroni

Prima i corpi nudi di lui e di lei che si aggrovigliano e danno fondo a tutta la libidine a luci rosse in un crescendo hard. Poi, alla fine dell'amplesso sul web, arriva lo spot elettorale che non lascia spazio a dubbi: Masturbatevi e poi votatemi.

Sembra davvero pronto a tutto Joachin B. Olsen, candidato di Alleanza Liberale. Per le elezioni danesi del prossimo 5 giugno, infatti, ha scelto uno dei canali più diretti e decisamente senza veli per parlar chiaro ai possibili elettori: Pornhub. E accompagna l'inedito modo di far proseliti con un'affermazione assolutamente autentica: «Internet per metà è fatto di porno, quindi bisogna andare dove ci sono gli elettori». Considerando che Pornhub solo nel 2018 ha registrato circa 33,5 milioni di visualizzazioni, forse Olsen tutti i torti non li ha. L'idea non resterà un caso isolato, c'è da scommetterci. Quarantuno anni e un fisico possente (ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 nella disciplina del lancio del peso), Olsen punta però su proposte politiche serie anche se pronunciate alla fine di video guardati esclusivamente da una moltitudine di soggetti che cercano solo soddisfazione personale. «Spero siano anche dotate di una buona dose di humor, perché trovo sia molto ironica la mia iniziativa - ha detto -. Ci sono questioni serie in discussione, ma non mi dispiace se la gente si fa una bella risata».

Un tipo alla Olsen, in Italia, proprio non sembra esserci: magari potrebbe spuntare nell'urna tra i leghisti oppure tra i pentastellati, difficile immaginarlo nelle fila di Forza Italia oppure schierato a Sinistra. Anzi, il Belpaese offre ancora lunga vita a cartelloni e manifesti elettorali.

Ma, sotto sotto, tutti i candidati invidiano l'uomo che ha fatto cadere l'ultimo tabù: con una semplice mossa, Olsen è addirittura riuscito a dare piacere alla politica.

Giovedì 16 Maggio 2019, 05:01

