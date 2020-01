Voragine al Colosseo Evacuato un palazzo

Ida Di Grazia

Le foto sono impressionanti, la paura però lo è stata di più. Ieri mattina in zona Celio il piano stradale ha ceduto e si è aperta all'improvviso una voragine. Una squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta quasi immediatamente, alle ore 8.45 circa, è intervenuta in Via Marco Aurelio 20 dove il manto stradale si è completamente aperto di circa 40 metri quadrati in prossimità di un edificio di quattro piani con venti appartamenti.

Necessaria l'evacuazione con gli inquilini in strada, trolley in mano che si sono spostati nei vari bar dell'area. La polizia locale ha offerto assistenza abitativa per chi ne ha bisogno e sul posto si è recata anche la sindaca Virginia Raggi che ha assicurato: «Nel palazzo ci sono circa 24 famiglie tra cui anche alcuni bambini, ma saranno tutti presi in carico in strutture alberghiere nei paraggi per evitare di causare disagi». Incredulo l'amministratore del condominio Daniele Sergi: «non abbiamo mai avute avvisaglie all'interno della palazzina. Avevamo notato in passato un piccolo avvallamento del marciapiede, ma non immaginavamo una cosa del genere».

Martedì 21 Gennaio 2020

