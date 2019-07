Von der Leyen alla guida dell'Ue «I miei nemici? Gli antieuropeisti»

Alessandra Severini

Sessantuno anni, origini nobili, madre di sette figli, fedelissima di Angela Merkel. La tedesca Ursula Von der Leyen è la prima donna alla guida della Commissione europea, eletta ieri dall'Europarlamento per un soffio, con 383 voti a favore, solo 9 in più della maggioranza necessaria. Per Von der Leyen si sono schierati Ppe, Socialisti e Liberali, anche se non sono mancati i franchi tiratori. I 14 eurodeputati del M5S hanno votato a favore risultando determinanti per l'elezione, mentre gli alleati di governo della Lega, insieme al gruppo sovranista Identità e democrazia hanno votato contro.

Nel suo discorso la neopresidente ha ribadito la sua forte convinzione europeista: «Mi sento molto onorata, la fiducia che riponete in me la riponete nell'Europa, un'Europa forte e unita da est a ovest, da nord a sud, pronta a combattere per il futuro invece che contro sé stessa. Chi vuole indebolire questa Europa - ha avvertito - troverà in me una dura nemica». Tra i punti del suo programma la lotta al cambiamento climatico, un nuovo patto sui migranti ma con l'obbligo dei salvataggi in mare e la promessa di un salario minimo in tutti i Paesi Ue.

La spaccatura fra M5s e Lega anche in Europa avvelena ulteriormente i rapporti fra gli alleati di governo. «Von der Leyen passa grazie all'asse Merkel, Macron, Renzi, 5 Stelle attaccano dal Carroccio - La Lega è stata coerente con le posizioni espresse finora, ha tenuto fede al patto con gli elettori in difesa dell'interesse nazionale». Il M5s rivendica invece il ruolo di ago della bilancia: «Saremo inflessibili sull'approvazione delle riforme su salario minimo, lotta al cambiamento climatico, riforma del regolamento di Dublino».

Nella prima metà di settembre la presidente indicherà i nomi dei componenti della nuova commissione. L'intenzione del medico tedesco è di riservare alle donne i portafogli più pesanti. Così, anche per l'Italia comincia a circolare il nome di Giulia Bongiorno.

