Volpaia, nel castello dove regna il Chianti

Alessandro Brizi

Volpaia è un luogo magico nel cuore della Toscana, a Radda in Chianti, fulcro della produzione del Chianti Classico, uno dei vini più amati e famosi d'Italia. Qui pietre, tempo e vino sono un tutt'uno, aggrappati su un poggio solatio abbracciato da boschi e vigne: allo stesso tempo borgo, cantina e albergo diffuso. Tutto ebbe inizio negli anni Sessanta grazie a Raffaello Stianti, la cui passione per la caccia lo portò a Volpaia. L'amore per la figlia Giovannella poi lo spinse a donarle la tenuta in occasione del matrimonio con Carlo Mascheroni, appassionato velista, consulente di grandi editori e, soprattutto, innamorato delle colline di Radda. Alla coppia si deve, dal 1967, il decollo ambientale e architettonico di Castello di Volpaia; a cominciare dal borgo dell'XI secolo per finire con la produzione di vino, olio extravergine e aceto. «Ancor prima che mio padre comprasse borgo e tenuta racconta Giovannella c'erano tre famiglie con altrettante cantine da noi riunite in un'unica dimensione. Le vigne non erano molto diverse da oggi, ma la viticoltura sì: era primordiale». La rivoluzione di Giovannella e Carlo vide la creazione di un'azienda di vino legata al turismo, con appartamenti in affitto nel borgo, mostre di arte itineranti e tanti prodotti del territorio. Oggi, sotto la guida di Federica e Niccolò Mascheroni Stianti, figli di Giovannella che ancora vigila su tutto, gli ettari vitati sono 50, con 16 di oliveto; il resto è bosco e seminativo per una superficie totale di 370. Tra le vigne domina il Sangiovese, insieme a un po' di Mammolo, antica uva rossa del Chianti, Merlot e Cabernet. I vini, su tutti i Chianti Classico Gran Selezione Coltassala e Puro, il Chianti Classico Riserva, il rosso Balifico e il Vin Santo, sono tra i più tipici del territorio, pluripremiati e apprezzati in tutto il mondo. Al di là del vino, quello che però colpisce qui è il borgo in sé, luogo magico dove «la gente pensa di entrare in una casa o in un palazzo medievale conferma Federica e invece si trova in una cantina, in un frantoio o in una bottaia. Questa è Volpaia».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA