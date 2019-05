Voleva uccidere suo figlio, un bimbo di 5 anni, e poi suicidarsi. Ma il viaggio disperato in auto, di notte, con il ragazzino narcotizzato sul sedile posteriore, si è concluso con l'intervento dei carabinieri, che hanno fermato nel padovano una 40enne in crisi depressiva. Lunedì 29 aprile la donna ha somministrato al piccolo una forte dose di benzodiazepine, poi l'ha caricato sulla propria utilitaria e si è messa alla guida. Probabilmente anche lei aveva assunto pesanti farmaci. Mentre girava senza meta, ha usato il cellulare per mandare alcuni messaggi vocali al compagno e ai familiari. Il contenuto, spiegano gli investigatori, non lasciava dubbi: diceva che avrebbe ucciso il figlio, senza spiegare come, e poi l'avrebbe fatta finita anche lei. Quando il convivente ha sentito le frasi al telefono, è scattato l'allarme al 112. Circa due ore più tardi, dopo la mezzanotte, c'è stata la svolta: la macchina della donna è stata individuata non lontano dalla stazione ferroviaria di Padova: era in stato confusionale e non ha saputo spiegare dove stesse andando. Sul sedile posteriore c'era il figlioletto, avvolto da una coperta, privo di sensi. Entrambi ora sono ricoverati in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA